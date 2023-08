Brasile: assalti a istituzioni, procura generale chiede condanna di 40 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura generale della Repubblica del Brasile (PgR) ha chiesto la condanna per 40 persone imputate per il coinvolgimento nelle invasioni e atti vandalici dell'8 gennaio contro gli edifici di presidenza, parlamento e Corte suprema. Le accuse per gli indagati sono, a vario titolo, associazione per delinquere, tentato colpo di stato, tentata abolizione dello stato democratico di diritto, istigazione a delinquere, danneggiamenti e distruzione di beni artistici e culturali protetti. Sommate, le pene richieste potrebbero arrivare a trenta anni di carcere. (Brb)