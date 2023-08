Usa: DeSantis, Repubblicani perderanno se elezioni diventeranno "referendum" sul 6 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Florida e candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti, Ron DeSantis, ha avvertito che il suo partito rischia di perdere le elezioni presidenziali del prossimo anno, se queste ultime si trasformeranno in un "referendum" sull'assalto al Congresso del 6 gennaio 2021 e sugli ultimi, drammatici frangenti dell'amministrazione presidenziale di Donald Trump. L'avvertimento di DeSantis giunge mentre si moltiplicano le azioni giudiziarie a carico di Trump, che al momento resta comunque di gran lunga il favorito nei sondaggio in visita delle primarie presidenziali repubblicane. "Se le elezioni saranno un referendum sulle politiche di Joe Biden e sui fallimenti cui stiamo assistendo, e se presenteremo una visione positiva del futuro, vinceremo la presidenza e avremo un'opportunità di imprimere una svolta al Paese", ha detto il governatore durante una intervista concessa all'emittente televisiva "Nbc News". "Se invece le elezioni non riguarderanno il 20 gennaio 2025, ma il 6 gennaio 2021, o quali documenti siano stati lasciati in un bagno di Mar-a-Lago (la residenza privata di Donald Trump dove l'ex presidente custodiva documenti presidenziali riservati), se sarà un referendum su quelle faccende, finiremo per perdere", ha avvertito DeSantis, che tornando sulle polemiche in merito alla regolarità delle elezioni del 2020 ha affermato: "Chiunque ponga la mano sulla Bibbia il 20 gennaio ogni quattro anni è il vincitore". (Was)