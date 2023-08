Incendi: Prisco (Fd'I), bene pene più severe per piromani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione con cui il Consiglio de ministri ha deliberato di inasprire le pene per coloro che compiono atti piromani, in danno dell'ambiente e della nostra comunità, "è segno della solida volontà del Governo di contrastare questa minaccia per preservare la nostra preziosa natura, le risorse ambientali e le vite umane messe a rischio da incendiari senza scrupoli". E' quanto afferma il sottosegretario di Stato al ministero dell'Interno ed esponente di Fratelli d'Italia, Emanuele Prisco, che aggiunge: " I roghi dolosi sono un crimine dagli effetti devastanti ben oltre le immediate conseguenze, e l'inasprimento delle pene invia un potente segnale a chiunque sia tentato di commettere tali azioni e dimostra che la nostra società non intende tollerarle. Si tratta di una misura rafforzata a protezione dell'ambiente, della sicurezza pubblica e della coesione della nostra comunità nazionale". (segue) (Rin)