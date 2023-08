Brasile: riunione ministri Esteri e Ambiente, inizio lavori IV Assemblea Paesi amazzonici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Vieira ha anche sottolineato l'importanza di rafforzare l'Acto e il dialogo con i paesi vicini nell'affrontare le sfide che l'Amazzonia richiede. "Sono i paesi che fanno parte del bioma che devono guidare le iniziative per prendersi cura dell'Amazzonia. Parliamo di un bioma strategico per il pianeta, dove vivono quasi 50 milioni di persone in otto paesi", ha affermato. Da quando il Trattato di cooperazione amazzonica è stato firmato 45 anni fa, sarà la prima volta che i capi di stato dei paesi amazzonici discuteranno congiuntamente delle questioni amazzoniche. All'incontro parteciperanno anche Paesi con grandi riserve forestali di altre aree tropicali del mondo, come Congo e Indonesia. (segue) (Brb)