Italia-Usa: Niaf e città di Genova avviano partnership per gli scambi culturali bilaterali

- La National Italian American Foundation (Niaf) e la città di Genova hanno avviato una partnership tesa a promuovere attività di ricerca, gli scambi culturali e la crescita economica in Italia e negli Stati Uniti. Le parti, riferisce una nota, hanno firmato un memorandum d’intesa triennale per consolidare la cooperazione nel quadro di queste iniziative. La partnership, inoltre, contribuirà a rafforzare ulteriormente il legame tra i due Paesi. Le iniziative includeranno una serie di programmi tesi a far conoscere la storia di Cristoforo Colombo, alla luce della storica rilevanza del viaggio dell’esploratore che ha portato alla scoperta dell’America, nel 1492. In particolare, diversi professori e rappresentanti della comunità accademica dei due Paesi parteciperanno a programmi di scambio culturale, che culmineranno in una conferenza biennale che si terrà nel capoluogo ligure. Le parti, inoltre, lavoreranno insieme per promuovere il Premio Paganini, concorso nazionale di violino dedicato all’artista omonimo, nei due Paesi. Infine, alla luce dell’impatto culturale della comunità italiana negli Stati Uniti, le parti collaboreranno per promuovere il Museo nazionale dell’immigrazione italiana, nella città di Genova. “Questo accordo rafforzerà la nostra organizzazione, consentendo di promuovere in maniera più efficace la cultura italiana nelle due sponde dell’Oceano atlantico”, ha commentato il presidente della Niaf, Robert Allegrini. “La città di Genova da grande valore al legame storico con gli Stati Uniti e con la vibrante comunità italoamericana nel Paese: siamo ansiosi di rafforzare la nostra collaborazione con la Niaf”, ha aggiunto il sindaco della città, Marco Bucci. (Was)