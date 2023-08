Ue: Salvini, domani Fitto invierà progetto su concessioni marittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani “il ministro Fitto manderà alla Commissione europea il progetto che riguarda le concessioni marittime, che sono aumentate del 25 per cento, una cifra assolutamente fuori mercato". A dirlo è stato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. "Abbiamo predisposto una norma su cui Fitto colloquierà con la Commissione e se non ci sarà nessuna obiezione potrà essere messa in conversione”, ha aggiunto. (Rin)