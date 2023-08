Brasile: riunione ministri Esteri e Ambiente, inizio lavori IV Assemblea Paesi amazzonici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperta con una riunione dei ministri degli Esteri e Ambiente la IV assemblea degli Stati parte del Trattato di Cooperazione Amazzonica (Acto) in programma a Belem, nello stato brasiliano di Parà. L'iniziativa - cui partecipano anche funzionari dei governi di Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perù, Suriname e Venezuela - era stata lanciata dal presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, , lo scorso novembre nel corso della Conferenza delle Nazioni unite sul Clima (Cop27) in Egitto. Alla stampa, i ministri brasiliani di Ambiente, Marina Silva, ed Esteri, Mauro Vieira, hanno definito "cruciale" la riunione, rivendicando l'importanza di azioni svolte dal governo come "la lotta alla deforestazione in Amazzonia e la gestione del disastro umanitario causato dalle attività di estrazione illegale nella riserva indigena Yanomami". (segue) (Brb)