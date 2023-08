Covid: Schillaci, abrogato ultimo divieto, stop isolamento positivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, in Consiglio dei ministri, “abbiamo abrogato l’ultimo divieto reale che riguardava il Covid, ovvero il divieto di mobilità dalla propria dimora per le persone poste alla misura di isolamento perché positive. L’andamento epidemiologico e la disponibilità di farmaci e vaccini non rendono più necessaria questa misura: credo sia una norma di buonsenso”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nel corso di una conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. Il ministero “continuerà a monitorare l’andamento epidemiologico e qualora fosse necessario adotteremo tutte le misure di contenimento e contrasto del virus”, ha aggiunto il ministro. (Rin)