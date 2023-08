Banche: Salvini, introdotto prelievo su extraprofitti, norma di equità sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Con una norma introdotta oggi dal consiglio dei Ministri “si verrà a contare un 40 per cento di prelievo dagli extra-profitti multimiliardari per le banche, limitato al 2023” e questo fondo “che pensiamo sarà abbastanza congruo, andrà ad alimentare le voci sul taglio delle tasse ed il sostegno per i mutui sulla prima casa”. A dirlo è stato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. “Si tratta - ha aggiunto - di una norma di equità sociale”. (Rin)