Giustizia: Nordio, contrario a intercettazioni a strascico, non per reati gravi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ho detto fin dal primo giorno che sono contrario alle intercettazioni a strascico e sono contrario alla diffusione pilotata che vulnerano la dignità dei terzi, ma non sono contrario alla intercettazioni come mezzo di prova per i reati più gravi. Su questo abbiamo colmato le lacune e dato un sigillo a quelli che sono i reati più gravi”. Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio, nel corso di una conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. (Rin)