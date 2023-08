Incendi: Prisco (Fd'I), bene pene più severe per piromani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Confido - aggiunge - che le previsioni dell'articolo 423 bis, con l'incremento della pena detentiva, assieme all'attenzione del Ministero dell'Interno per il controllo serrato sui territori da parte delle forze dell'ordine in sinergia con i cittadini, possano in futuro dissuadere i potenziali piromani. Pene più severe vanno in ogni caso affiancate da attività di prevenzione, educazione e consapevolezza per fermare il fenomeno dei roghi dietro ai quali c'è sempre più la mano dell'uomo. Inoltre - sottolinea il sottosegretario - bisogna preservare l'economia di gran parte del territorio nazionale, che, come nelle ultime ore in Sardegna, va in fumo in poche ore per incendi dolosi alimentati dalle condizioni climatiche che rendono oltremodo difficili e purtroppo rischiosi, gli interventi dei Vigili del Fuoco e degli altri soccorritori" Il governo, conclude, è "fortemente attivo nell'incrementare personale del Corpo, strutture, mezzi e sedi anche in località che in estate vedono decuplicate le presenze ma serve la collaborazione, la sensibilità e l'aiuto dei cittadini per fermare la mano assassina dei piromani". (Rin)