Roma: Salvini, estesi poteri commissario su metropolitane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Con le norme approvate oggi in Consiglio dei ministri. “abbiamo semplificato ed esteso i poteri commissariali per quanto riguarda la metropolitana di Roma, attualmente limitati alla metro C, alla metro A e alla metro B. Questo su richiesta del sindaco di Roma per accelerare, semplificare, sburocratizzare e velocizzare”.Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. (Rin)