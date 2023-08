© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Giorgia Meloni è sempre silente. Anche oggi ha disertato il Consiglio dei ministri e la conferenza stampa. Non le piace proprio rispondere alle domande. Non sa che è parte essenziale del suo ruolo?". Lo afferma in una nota Luana Zanella, presidente di Alleanza Verdi Sinistra alla Camera. (Com)