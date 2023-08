Usa: "Wp", nel 2020 spie informatiche cinesi hanno violato sicurezza Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'autunno del 2020, scrive oggi la "Washington Post", l'Agenzia per la sicurezza nazionale (National security agency, Nsa) degli Stati Uniti ha fatto una scoperta "allarmante": specialisti della Difesa cinese erano riusciti a penetrare nelle reti informatiche protette del Giappone. I pirati informatici - scrive la testata citando tre es alti funzionari statunitensi e ufficiali giapponesi coperti da anonimato - hanno avuto un ampio e continuato "accesso" ai sistemi di Tokyo e "sono sembrati interessati a mettere le mani su qualunque cosa trovassero: "piani, capacità, valutazioni delle carenze militari". Una situazione che ha spinto le autorità giapponesi a rafforzare le proprie difese anche se, si legge, in misura non ritenuta sufficiente. Tanto, sostengono i funzionari, da rendere ancora difficile "una maggiore condivisione delle informazioni tra il Pentagono e il ministero della Difesa". L'allarme ha spinto i vertici della Nsa a recarsi a Tokyo, per un colloquio d'urgenza con il ministro della Difesa, chiuso con la "sensazione" di aver ottenuto un successo. Ma all'inizio del 2021, con la nuova amministrazione di Joe Biden, la Nsa ha potuto verificare che il problema era "peggiorato" e che i cinesi erano ancora nella rete giapponese. (Was)