Strage Bologna: De Angelis si scusa, atteso incontro con Rocca "Meloni non è felice" (5)

- Il nuovo post di De Angelis è arrivato a poche ore di distanza dalle parole del presidente Rocca che ha annunciato l'incontro: "ha commesso un errore importante parlando in termini di certezza anche se a titolo personale. Certo ha commesso un errore grave - ha ribadito Rocca - e adesso farò le mie valutazioni, ma lui non ha alcun ruolo politico nell'amministrazione regionale". Il presidente Meloni "mi ha chiesto di approfondire e chiarire. Certamente non era felice per quanto accaduto", spiega Rocca. Le opposizioni, però, non ci stanno e continuano a chiedere le dimissioni del responsabile della comunicazione. Per il Pd "sapeva bene quello che avrebbe sollevato con il suo post revisionista sulla strage di Bologna. Le sue scuse non cancellano le sue dichiarazioni: si deve dimettere". Mentre i gruppi di opposizione alla Pisana - Dal Pd al M5s, da Alleanza Verdi-Sinistra a Italia Viva-Azione - sferrano l'attacco e chiedendo un consiglio straordinario. "Esprimiamo un profondo disappunto sulle dichiarazioni del presidente Rocca e sulla sua scelta di non rimuovere immediatamente Marcello De Angelis dal suo incarico", si legge in una nota dei capigruppo. (Rer)