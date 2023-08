Decreto Asset: M5s, misure tardive e inefficaci su taxi e voli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima di andare al mare il governo ha deciso di confezionare un decreto "fritto misto" con dentro tutto e il contrario di tutto. Lo affermano in una nota i parlamentari del Movimento 5 stelle in commissione Trasporti Antonino Iaria, Luciano Cantone, Roberto Traversi, Giorgio Fede, Gabriella Di Girolamo, Elena Sironi e Antonio Trevisi. Sul fronte trasporti "prendiamo atto - proseguono - di interventi non risolutivi e assolutamente tardivi. Sul caro voli è semplicemente risibile 'stoppare' l'algoritmo utilizzato dalle compagnie aree ora, dopo che gli italiani si sono già 'svenati' per prenotare le vacanze in un 2023 che già li ha visti zavorrati dal caro-vita, sul quale non è stato ha fatto nulla. Invece di irrobustire i meccanismi di continuità territoriale con le isole, il governo va allo scontro con le compagnie aeree e lascia il problema lì, irrisolto". (segue) (Com)