Venezuela: Osservatorio finanza, a luglio inflazione al 439 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A luglio l'inflazione in Venezuela è cresciuta del 7,2 per cento su mese, attestandosi a un ritmo annuale del 439 per cento, in leggero aumento sul 429 per cento registrato a giugno. Lo riferisce l'Osservatorio venezuelane delle finanze (Ovf), accreditato gruppo indipendente di studi economici, segnalando che tra gennaio e luglio i prezzi sono cresciuti a un ritmo del 115 per cento. Aumenti sono stati riportati soprattutto nel comparto dei servizi di comunicazione (+32,2 per cento su mese), in gran parte determinati dai rincari nella telefonia cellulare e internet. Incide anche l'aumento del 10,4 per cento dei costi dell'educazione, dell'8,8 per cento nelle spese per ristorazione e hotel e del 7,9 per cento di aumenti nella salute. "Lo stretto legame tra l'aumento dei prezzi e il tasso di cambio potrebbe suggerire che l'inflazione continuerà a crescere", si legge nel rapporto, ricordando che nei primi quattro giorni utili di agosto, "il tasso di cambio del bolivar sul dollaro è cresciuto del 7,6 per cento". L'Osservatorio ribadisce l'allarme sulla perdita del potere d'acquisto dei salari e delle pensioni dell'amministrazione pubblica, fermi a fronte del ritmo dell'inflazione. Il paese caraibico ha sofferto un periodi di almeno quattro anni di iperinflazione (dal 2017 al 2021), causa della perdita di valore di oltre metà del bolivar. (Vec)