Ponte Stretto: Salvini, zero polemiche e si va avanti

23 luglio 2021

- "Zero polemiche e si va avanti". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, parlando della norma che abolisce il tetto per gli stipendi per gli esperti impegnati per la realizzazione del ponte sullo Stretto. Nel corso di una conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri, Salvini ha aggiunto: “L’obiettivo è coinvolgere anche giovani laureati”, ha aggiunto il ministro. (Rin)