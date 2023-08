Cultura: Sangiuliano, prorogato aumento 1 euro musei per Emilia Romagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri ha prorogato fino al 15 dicembre 2023 la misura inizialmente contenuta nel decreto-legge ‘Alluvione’ dello scorso primo giugno che prevede l’aumento di 1 euro dei biglietti d’ingresso ai musei per finanziare le attività di restauro delle strutture danneggiate dal maltempo in Emilia Romagna. Lo annuncia il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, a margine del Consiglio dei ministri di oggi. “L’affluenza assolutamente eccezionale dei visitatori nei musei italiani - aggiunge - ci consentirà di mettere da parte importanti risorse per la ricostruzione del patrimonio artistico-culturale dell’Emilia Romagna. Dopo l’alluvione, la priorità era provvedere alle persone. Poi, lo scorso 10 luglio mi sono recato a Forlì e Cesena per rendermi conto personalmente della situazione e per un’attenta valutazione dei danni subiti al patrimonio artistico-culturale. Nei giorni scorsi, con il Commissario straordinario, il generale Francesco Paolo Figliuolo, abbiamo iniziato a definire un cronoprogramma di lavoro”, aggiunge il ministro. (Rin)