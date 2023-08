Governo: Lega, in Cdm dimostrata attenzione a emergenze Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Con l'approvazione in Consiglio dei ministri delle nuove norme "il governo dimostra ancora una volta attenzione alle emergenze del nostro Paese". Lo dichiarano in una nota i capigruppo della Lega Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, che aggiungono: "Tolleranza zero contro i piromani e inasprimento delle pene, così come proposto nel disegno di legge della Lega. Risposte concrete alla questione taxi nelle grandi città con l'aumento delle licenze e provvedimenti contro il caro voli. C'è la misura, voluta dal ministro Salvini, per tagliare le tasse agli autotrasportatori. Lo stop agli extra profitti delle banche, destinando le risorse alle famiglie in difficoltà per i mutui".In arrivo anche "uno stanziamento di circa 1 miliardo per far fronte al caro materiali e non fermare le opere del Pnrr, istituendo anche un fondo specifico del Mit destinato ai piccoli comuni per gli interventi stradali. Con la Lega in questa maggioranza, il governo si dimostra come sempre quello dei fatti", concludono.(Com)