- "Dopo deroga al tetto sugli stipendi nella società per il Ponte sullo Stretto, Giorgia Meloni manderà un messaggio a Ciucci e altri? E con che faccia dirà no al salario minimo? Che vergogna!". Lo scrive in un messaggio su X (ex Twitter) il co-portavoce di Europa verde e deputato di Alleanza Versi Sinistra, Angelo Bonelli.(Rin)