Lavoro: Bonafoni (Pd), domani in piazza a Viterbo per ricordare Naceur Messaoudi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sarò anche io domani a Viterbo, per ricordare Naceur Messaoudi, morto tre settimane fa nei campi a Montalto di Castro, mentre raccoglieva angurie a 40 gradi sotto il sole". Così in una nota la consigliera regionale del Lazio Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale del Partito democratico. "Condivido l'appello di sindacati e associazioni che hanno organizzato l'iniziativa, perché la piazza di domani si riempia di cittadine e cittadini, rappresentanti di partiti e movimenti, lavoratori, studenti, esponenti della società civile - aggiunge Bonafoni -. È importante esprimere solidarietà e vicinanza alla famiglia di Messaoudi e dire con forza che non si può morire di lavoro, che occorre sempre garantire sicurezza e salute, soprattutto in un comparto - come quello agricolo - che troppo spesso, anche nella nostra Regione, conosce episodi di grave sfruttamento e caporalato. Le istituzioni devono essere al fianco e farsi interpreti di queste richieste. Come fatto, nella passata legislatura in Regione Lazio, con la legge 18 del 2019 contro il lavoro irregolare e lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura. Il Presidente Rocca dia piena attuazione a quanto previsto dal testo della legge, garantendo così il massimo impegno per un lavoro più giusto per tutte e tutti", conclude.(Com)