Municipio Roma VI: Compagnone (Pd), progetto sicurezza finanziato è quello richiesto

- Il progetto sulla sicurezza finanziato è stato esattamente quello presentato dal presidente del Municipio VI di Roma, Nicola Franco in data 15 maggio 2023. Lo dichiara in un nota il capogruppo del Pd in Municipio VI Fabrizio Compagnone del Pd. "Siamo rimasti sbalorditi, dopo aver visto un video delirante del vicepresidente del Municipio VI Andrea la Fortuna, che frequenta poco e niente il consiglio del Municipio, ma non perde occasione di fare silenzio. Questa volta ha stigmatizzato con forza il finanziamento concesso dal Campidoglio al VI Municipio per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza e fototrappole/fotocamere fisse e mobili nelle strade soggette a fenomeni di degrado e sversamento rifiuti - aggiunge -. Sarebbe già curioso attaccare il Campidoglio per essere stati oggetto di finanziamento, ma la cosa ancor più curiosa è che il Vicepresidente attacca con forza gli assessori comunali per aver deciso autonomamente cosa finanziare senza alcun tipo di coinvolgimento del Municipio. Peccato che il progetto oggetto di finanziamento è stato esattamente quello presentato dal Presidente del Municipio, Nicola Franco", conclude.(Com)