Francia: ministro Interno Darmanin scioglie movimento Civitas per dichiarazioni antisemite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno, Gerald Darmanin, ha disposto lo scioglimento del movimento cattolico integralista Civitas per alcune dichiarazioni antisemite pronunciate all’interno di un comizio. Lo ha reso noto lo stesso Darmanin attraverso Twitter. Le affermazioni antisemite sono state pronunciate il 30 luglio a Pontmain (Mayenne), nel corso di un campus estivo di Civitas. Il saggista Pierre Hillard aveva allora dichiarato che "sarebbe forse necessario” ricreare una situazione come quella precedente al 1789 “circa lo status degli ebrei in Francia”, intendendo l’impossibilità per le persone di origine ebraica di ottenere la cittadinanza francese. Lo scrittore aveva infine detto che "la naturalizzazione degli ebrei nel 1791 aveva aperto la porta all'immigrazione". L'Istituto Civitas, vicino all'estrema destra cattolica, è stato riconosciuto nel 2016 come ammissibile all’interno del meccanismo di finanziamento riservato ai partiti politici. Civitas ha sostenuto la candidatura di Eric Zemmour alle elezioni presidenziali del 2022. A febbraio di quest’anno, il presidente di Civitas Alain Escada ha invitato i sostenitori del movimento a riunirsi a Saint-Brevin, nella Loira, per manifestare contro la proposta di installare in quell’area un centro di accoglienza per richiedenti asilo.(Frp)