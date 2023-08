Imprese: governo rafforza Golden power su energia, chip e cybersicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In materia di Golden power, per monitorare il trasferimento all’estero di tecnologia particolarmente critica, anche quando questo trasferimento avvenga infragruppo, il decreto Asset varato dal governo - secondo quanto si apprende - autorizza l’esercizio dei poteri speciali quando gli atti e le operazioni riguardino l'intelligenza artificiale, macchinari per la produzione di semiconduttori, cybersicurezza, tecnologie aerospaziali, stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare. (Rin)