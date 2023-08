Imprese: decreto Asset, commissario governo per attrarre investimenti esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte delle misure per rafforzare l’attrazione di investimenti esteri - secondo quanto si apprende - il decreto Asset varato dal Consiglio dei ministri prevede che per quelli pari ad almeno un miliardo di euro e riconosciuti dal MiMIT di preminente interesse strategico nazionale venga introdotta la possibilità di nominare un commissario straordinario di governo che, anche avvalendosi dell’Unità di missione attrazione sblocco degli investimenti, assicura il coordinamento e l’azione amministrativa necessaria per la tempestiva ed efficace realizzazione. (Rin)