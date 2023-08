Spazio: decreto Asset, osservatori Esa sono strategici, no vincoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto Asset approvato oggi dal Consiglio dei ministri - secondo quanto si apprende - stabilisce che gli osservatori astronomici di rilevanza europea (finanziati dall’Esa) costituiscono asset di rilevanza strategica per lo studio dello Spazio e per i quali non si possono, a livello locale, opporre vincoli di carattere paesaggistico o urbanistico. La norma si inquadra nella decisione presa nel 2016 dall’ESA di finanziare la costruzione del rivoluzionario telescopio “Flyeye”, nell’ambito dell’attività di ricerca sui corpi celesti minori e per la cui realizzazione è stato selezionato il sito del Monte Mufara, sulle Madonie nel comune di Isnello, dove opera già un osservatorio astronomico. (Rin)