Farnesina: conclusa ispezione in ambasciate Sri Lanka, Bangladesh e Pakistan su rilascio di visti

- Si è appena conclusa l'ispezione immediatamente inviata dal ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, nelle ambasciate in Sri Lanka, Bangladesh e Pakistan per verificare le procedure applicate nel rilascio di visti di ingresso per l'Italia. Secondo una nota della Farnesina, il lavoro puntuale di analisi dei risultati dell'ispezione è in corso e la relazione finale della delegazione ispettiva, integrata da personale proveniente dalla Polizia di Stato, dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza, già dai prossimi giorni sarà messa a disposizione delle autorità competenti. I primi riscontri del lavoro ispettivo fanno emergere nei Paesi dove si è svolta l'ispezione un contesto ambientale estremamente difficile, anche a causa dell'elevato numero di documenti falsi che quotidianamente vengono presentati a tutte le ambasciate dei Paesi Schengen per ottenere l'ingresso in Europa. "Questo governo ha come obiettivo prioritario la lotta ad ogni forma di ingresso illegale in Italia", ha dichiarato il vicepremier Tajani, aggiungendo che: "Le irregolarità saranno contrastate in maniera inflessibile. Ho già dato precise e più stringenti istruzioni a tutte le ambasciate e a tutti i consolati per rafforzare la lotta contro ogni forma di malaffare ai danni del nostro Paese. Per questo è urgente proseguire nel percorso avviato da questo governo anche con le forze politiche del Parlamento per dare alle nostre sedi all'estero maggiori risorse per questa azione prioritaria". La missione ispettiva appena conclusa è parte di un'azione a tutto campo che il vicepremier Tajani ha intensificato, per rafforzare la prevenzione di fenomeni illeciti e per migliorare la qualità dei servizi resi ai cittadini e alle imprese all'estero.(Com)