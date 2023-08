Pnrr: Regioni a Fitto, chiarimenti su ricadute territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Regioni hanno richiesto alcuni chiarimenti in ordine alla ricaduta sui singoli territori della proposta presentata del governo e sulle linee di finanziamento dedicate el Pnrr. Lo ha dichiarato il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga al termine dell’incontro che si è svolto oggi con il ministro Raffaele Fitto sulla proposta di revisione del Pnrr e sul Piano Repower Eu. “E’ infatti importante - ha chiarito - ottenere assicurazione che la rimodulazione del Piano sia coerente con le progettualità e le programmazioni regionali, anche in ordine all’utilizzo dei fondi comunitari. Abbiamo offerto la nostra disponibilità – ha continuato Fedriga – a procedere concordemente a questa verifica per garantire il rispetto delle tempistiche di attuazione del Pnrr al 2026 e per mettere in campo le misure considerate prioritarie ed essenziali per i singoli territori, anche tenendo conto di quelle già cantierate”. (segue) (Rin)