© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo lavora contro ogni pratica commerciale scorretta che penalizzi la Sardegna e la Sicilia. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani attraverso X (ex Twitter). "Per questo oggi in Cdm abbiamo approvato misure contro il caro voli da e verso le isole. Un percorso iniziato dal presidente Schifani, anche per salvaguardare la stagione turistica", ha scritto Tajani. (Res)