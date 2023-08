Mobilità: Uiltrasporti su Taxi, decisioni governo unilaterali e sbagliate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla questione taxi il governo "continua a prendere decisioni unilaterali senza confronto se non con riunioni di facciata attraverso le quali noi non possiamo fare altro che prendere atto di quanto già deciso". Commentano così il segretario generale della Uiltrasporti Claudio Tarlazzi e il segretario nazionale Marco Verzari sugli ultimi provvedimenti decisi dal governo sul tema taxi. "Decisioni dunque - proseguono i due segretari - a nostro avviso inadatte e sbagliate nel metodo perchè di fatto non c'è mai stato confronto reale; nel merito perchè le obiezioni poste dalla Uiltrasporti e da altre organizzazioni sindacali in relazione all' indispensabile completamento dell'attuale normativa ( legge 21/92 ) per rendere strutturale e corretta la riforma del settore, sono state ancora una volta eluse dal governo, adducendo il fatto che i decreti attuativi della legge 12 del 2019, che dovevano istituire, Registro elettronico nazionale - Foglio elettronico di servizio - Dpcm che determini regole chiare e certe per l'uso delle piattaforme tecnologiche, sono pronti da anni, ma probabilmente verranno presentati ad ottobre". (segue) (Rin)