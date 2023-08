Mobilità: Uiltrasporti su Taxi, decisioni governo unilaterali e sbagliate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo contesto - continuano Tarlazzi e Verzari - le norme presenti nel decreto sembrano solo favorire il rischio di tensioni e ulteriore caos normativo, determinando anche la possibilità del proliferare del precariato e forme di caporalato e il serio rischio di concorrere anche ad incidere negativamente sulla qualità e sicurezza del servizio per l'utenza. Si parla poi della facoltà offerta dal Governo per i comuni di incrementare le licenze fino al 20 per cento ma è una comunicazione non propriamente esatta, infatti già oggi, con la normativa vigente, i comuni possono preparare bandi pubblici per l'affidamento delle licenze in una percentuale anche più alta. Quello che si sta configurando di fatto - concludono Tarlazzi e Verzari - è il mantenimento di un impianto normativo incompleto e carente, con l'aggravante di ulteriori deroghe specifiche agli articoli 7 e 8 della legge 21/92 che allargano in modo preoccupante un mercato già senza regole certe per il settore". (Rin)