Decreto Asset: M5s, misure tardive e inefficaci su taxi e voli (2)

- Sui taxi, proseguono i parlamentari, la situazione "è persino più paradossale. A città metropolitane e comuni più grandi si dà la possibilità di assegnare nuove concessioni temporanee, cosa che i sindaci possono fare già. Così come attivare le cosiddette "doppie licenze". Incentivare la concorrenza era la priorità, ma Salvini si è dimenticato la categoria Ncc e di fatto non ha portato al tavolo del Cdm nessuna novità concreta per mettere fine allo scempio che in città come Roma e Milano va avanti da mesi. In compenso, nella maionese impazzita che è questo decreto Asset trova spazio la vergognosa deroga al tetto degli stipendi per i manager della società 'Stretto di Messina Spa'. Una decisione sfacciata, a pochi giorni dal muro innalzato da Meloni e compagnia sul salario minimo a 9 euro l'ora per tutti i lavoratori. Come al solito, il governo dei problemi irrisolti è sempre tempestivo quando c'è da aiutare i soliti noti", concludono. (Com)