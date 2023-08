Autotrasporto: Serracchiani (Pd), esclusione competenza Art attua mia Pdl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Presidente del Gruppo del Partito democratico alla Camera

23 luglio 2021

- Con l'intervento sull'Art il ministro Salvini "ha rimediato a uno strafalcione messo in legge dal suo stesso Governo nel 2018, su cui era già depositata una mia proposta di legge abrogativa". Lo dichiara la deputata del Partito democratico Debora Serracchiani, in merito all'esclusione, decisa dal Consiglio dei ministri e rivendicata dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini, del settore dell'autotrasporto merci dalle competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti (Art), con la conseguente soppressione del contributo annuale da parte degli autotrasportatori. "Accogliamo con soddisfazione - aggiunge - l'ascolto prestato al settore dell'autotrasporto e allo stimolo della nostra opposizione. Invitiamo a ragionare più in generale sul ruolo dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (Art), dalle motivazioni a sostegno dell'abrogazione delle competenze anche per le attività di trasporto e logistica alle questioni toccate dal decreto che regola il delicatissimo ambito delle concessioni portuali: nuovi e pesanti poteri attribuiti all'Autorità di Regolazione dei Trasporti (Art), rischiano di sovrapporsi e intaccare l'ambito di competenza delle Autorità di sistema portuale", conclude Serracchiani. (Rin)