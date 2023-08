Governo: Salvini, grande soddisfazione per via libera Cdm a norme Mit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Cinquanta milioni per i piccoli Comuni, circa un miliardo per il caro materiali per garantire le opere ferroviarie dell’alta velocità finanziata con PNnrr, norme per la semplificazione delle opere autostradali strategiche, modalità di riparto dei fondi per il trasporto pubblico locale, l’acquisizione del settore autotrasporto merci nell’alveo Mit, con un vantaggio per il comparto in crisi. E ancora la questione taxi, in cooperazione con il Mimit. Sono alcune delle disposizioni di competenza del dicastero delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato dal vicepremier e ministro Matteo Salvini che - come si legge in una nota - esprime “grande soddisfazione”. Si tratta di misure, contenute negli articoli 3 e dal 14 al 20 del DL Asset, volte a garantire l’operatività e a salvaguardare l’attività di settori strategici ed enti locali. Per quel che riguarda i piccoli comuni, viene istituito un apposito “Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni”, dedicato alla messa in sicurezza e manutenzione delle strade, ponti e viadotti comunali. 50 milioni dal 2023 al 2025 nello stato di previsione del Mit: potranno presentare richieste di contributo i comuni fino a 5000 abitanti per interventi dal costo non superiore a 150 mila euro. (segue) (Rin)