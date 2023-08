Governo: Salvini, grande soddisfazione per via libera Cdm a norme Mit (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In materia di caro materia, il governo interviene prevedendo circa 1 miliardo di euro per far fronte ai rincari e permettere la realizzazione di interventi indifferibili per l’alta velocità ferroviaria, finanziati con i fondi PNRR. Si tratta di Milano - Verona, Milano - Venezia, Terzo valico di Giovi. Per quel che rigurda le concessioni autostradali si sopprime il controllo del Consiglio superiore dei lavori pubblici: la verifica della progettazione potrà essere affidata a organismi di controllo accreditati ai sensi della normativa europea. Ciò permetterà di realizzare, tra l’altro, opere come la A11, l’A14 , la A1, A 13, A14 , la Gronda di Genova e il passante di Bologna. Approvate anche rocedure per la razionalizzazione del riparto dei fondi per il trasporto pubblico locale più coerente con effettiva rilevazione dei servizi da parte delle Regioni. Per il trasporto merci, invece, si esclude il settore dell’autotrasporto merci dalle competenze dell’ART, l’autorità dei trasporti, con la conseguente soppressione del contributo annuale da parte degli autotrasportatori, per venire incontro alla crisi del comparto. (segue) (Rin)