Arabia Saudita: introdotto visto elettronico per viaggiatori da otto nuovi Paesi

- L'Arabia Saudita ha annunciato l'introduzione del visto elettronico istantaneo per i viaggiatori provenienti da Azerbaigian, Albania, Uzbekistan, Sudafrica, Georgia, Tagikistan, Kirghizistan e Maldive, nell'ambito degli sforzi per promuovere il settore turistico in accordo con la Vision 2030, la strategia di sviluppo del Regno. Lo ha reso noto in una nota pubblicata su X (ex Twitter) il ministero del Turismo dell'Arabia Saudita, specificando che l'iniziativa del Regno mira a semplificare le procedure di rilascio dei visti sia attraverso il sistema elettronico che presso i porti del Paese, con l'obiettivo di "offrire un'esperienza di viaggio indimenticabile". Nel comunicato, inoltre, si legge che il visto consente ai turisti di visitare varie regioni dell'Arabia Saudita ed effettuare i viaggi verso La Mecca e Medina, così come l'Hajj e l'Umrah (i pellegrinaggi maggiori e minori dell'Islam). I visitatori, tuttavia, sono obbligati a rispettare tutte le regole vigenti nel Paese, incluso portare sempre con sé i documenti d'identità. (segue) (Res)