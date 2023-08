Arabia Saudita: introdotto visto elettronico per viaggiatori da otto nuovi Paesi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022, la Saudi Tourism Authority ha lanciato la piattaforma Nusuk, in collaborazione con il Pilgrim Experience Program. Si tratta della prima piattaforma digitale integrata ufficiale dell'Arabia Saudita, che offre ai pellegrini musulmani e ai visitatori un portale web per meglio pianificare i viaggi verso La Mecca, Medina e oltre per l'Hajj e l'Umrah. All'inizio di quest'anno, l'Arabia Saudita ha annunciato anche il lancio di un nuovo programma Stopover Visa, gratuito e disponibile per i passeggeri che viaggiano con le compagnie Saudia e Flynas. Questo visto è aperto a un numero ancora maggiore di Paesi rispetto al visto turistico standard e consente ai visitatori di soggiornare nel Paese fino a 96 ore. Il turismo è stato posto al centro del piano di riforma economica Vision 2030 del Regno, che mira a diversificare l'economia del Paese e sviluppare settori non petroliferi. Secondo un rapporto della società di dati di viaggio ForwardKeys, si prevede che l'Arabia Saudita registrerà un aumento degli arrivi del 475 per cento nel periodo da giugno ad agosto rispetto al 2022, un incremento del 56 per cento rispetto ai livelli pre-pandemia. (Res)