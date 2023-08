Ambiente: Mase, adottata Strategia per biodiversità al 2030 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un Comitato di gestione è stato istituito al Mase con l'obiettivo di istruire iniziative, atti, provvedimenti e documenti tecnico-scientifici da sottoporre al vaglio della Conferenza Stato Regioni, sede di decisione politica per l'attuazione e l'aggiornamento della Strategia stessa. Il Comitato è composto dai delegati dei ministeri a vario titolo interessati dall'attuazione della strategia ed e' presieduto da un rappresentante del Ministero dell'Ambiente. Sempre al Mase, per consentire il confronto con i portatori di interesse, viene istituito un Tavolo di consultazione con le Associazioni Ambientaliste. Il supporto tecnico-scientifico è assicurato dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Scientifica, con il coinvolgimento di altri Enti di Ricerca, Società Scientifiche e Università. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. "Con un numero di specie animali e vegetali e una gamma di habitat tra i più alti d'Europa l'Italia – ha affermato infine Pichetto – può essere considerata a pieno titolo un hub della biodiversità. Con questo provvedimento intendiamo assicurare il più alto livello di tutela, visto che si tratta di un importante asset e valore di crescita del nostro Paese". (Rin)