Ucraina: metropolita Pavel rilasciato su cauzione, pagati 820 mila euro

- Il metropolita Pavel del Monastero delle Grotte di Kiev è stato rilasciato dopo il pagamento di una cauzione record di 33,3 milioni di grivnie (circa 820 mila euro). Lo ha riferito su Telegram l’avvocato del metropolita della chiesa ortodossa, Nikita Chekman. L'avvocato ha ricordato che in precedenza il tribunale distrettuale di Solomyanskyi di Kiev aveva modificato la misura preventiva di Pavel, passando dagli arresti domiciliari di 24 ore alla custodia cautelare in un centro di detenzione, ed una cauzione per il rilascio dell’importo di 33,3 milioni di grivnie. Sul sito web della Chiesa ortodossa ucraina erano stati pubblicati i dati a cui i fedeli potevano inviare delle offerte per il pagamento della cauzione. "L'evento di oggi è merito congiunto dei parrocchiani della Chiesa ortodossa ucraina, che hanno dimostrato che nulla è impossibile. Circa mille persone hanno effettuato un deposito", ha dichiarato Chekman. (segue) (Kiu)