Ucraina: metropolita Pavel rilasciato su cauzione, pagati 820 mila euro (2)

- Il metropolita era stato arrestato con l’accusa di giustificare e negare l'aggressione armata della Federazione Russa contro l'Ucraina (articolo 161 del Codice penale ucraino). A Pavel erano state anche ascritte delle violazioni rispetto all'uguaglianza dei cittadini in ragione della loro appartenenza razziale, nazionale e regionale. Lo scorso primo aprile il tribunale distrettuale di Shevchenkiv, a Kiev, ha disposto gli arresti domiciliari per 24 ore. A maggio gli arresti domiciliari sono stati prorogati di altri 30 giorni. Il 14 luglio il tribunale ha ordinato la custodia cautelare in un centro di detenzione. (Kiu)