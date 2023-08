Tronti: presidente Municipio Roma VIII, legame indissolubile con Ostiense

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio esprimere tutto il mio cordoglio per la terribile notizia della scomparsa di Mario Tronti, grande intellettuale e padre dell'operaismo italiano, a cui la sinistra deve tanto, una figura di riferimento che non ha mai dimenticato nelle sue riflessioni l'importanza della relazione diretta con il quartiere Ostiense, dove era cresciuto e a cui si legava la sua formazione politica giovanile, vissuta tra gli operai dell'ex Italgas e i facchini dei Mercati Generali". Lo dichiara in una nota il presidente del Municipio Roma VIII e portavoce di Sinistra civica ecologista, Amedeo Ciaccheri. "Il Municipio Roma VIII si stringe alla famiglia e ai suoi cari ed intende ricordarlo nel quartiere che ha accompagnato le sue esperienze politiche e di vita quotidiana", conclude Ciaccheri.(Com)