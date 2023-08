Egitto-Serbia: ministri Difesa a colloquio, focus su situazione sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa serbo Milos Vucevic ha iniziato la sua visita in Egitto dove ha incontrato l'omologo egiziano, il generale Mohamed Ahmed Zaki. Lo riporta la stampa di Belgrado, secondo cui i due nell'incontro hanno discusso della situazione della sicurezza nella regione, oltre che nel mondo. Vucevic ha valutato che la visita è una conferma della "buona cooperazione" tra Serbia ed Egitto esprimendo la sua determinazione per l'ulteriore sviluppo e miglioramento delle relazioni nel campo tecnico-militare ed educativo-militare delle due nazioni. Il ministro serbo ha sottolineato che l'impegno strategico a lungo termine del Paese balcanico è quello di mantenere il suo status militarmente neutrale, senza appartenere a nessuna delle organizzazioni politico-militari esistenti. Allo stesso tempo, ha sottolineato che "ciò non significa l'assenza di volontà di migliorare la cooperazione con tutti gli attori rilevanti nel campo delle relazioni internazionali, in particolare sicurezza e difesa". Vucevic ha utilizzato l'incontro di oggi al Cairo per invitare il generale Zaki a partecipare alla Fiera internazionale delle armi e delle attrezzature militari "Partner 2023", che si terrà nel settembre 2023 a Belgrado.(Seb)