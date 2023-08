Maltempo: Schlein, governo inserisca nel decreto del Cdm risorse stanziate e non utilizzate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ci uniamo alla richiesta dei sindaci, delle parti sociali e della Regione Emilia-Romagna, di inserire, a partire già dal decreto che il Consiglio dei ministri approverà oggi, una norma che reindirizzi ai ristori tutte le risorse stanziate e non utilizzate del primo decreto sull'alluvione, come i 900 milioni per la cassa integrazione a fronte di richieste per soli 30 milioni, risorse che altrimenti tornerebbero allo Stato”. Lo ha dichiarato la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, sottolineando che si tratterebbe di “un modo semplice e veloce per cominciare a dare subito prospettive certe a famiglie e imprese colpite dall'alluvione e dalle frane di maggio in Emilia-Romagna, che ancora non hanno visto i ristori promessi nella misura del cento per cento dal governo”. “Le risposte a chi ha perso tutto non possono aspettare, questo è un modo semplice e veloce per cominciare a dare i ristori che dopo tre mesi ancora non si vedono, e farlo senza oneri aggiuntivi per lo Stato", ha concluso Schlein. (Rin)