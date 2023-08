Pnrr: Alparone, su rimodulazione conferenza Regioni pronta a fare la sua parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il ministro Raffaele Fitto abbiamo avuto un confronto molto positivo nel metodo e nel merito sulla proposta di rimodulazione del Pnrr. Quanto al metodo, va apprezzato il diretto coinvolgimento delle Regioni in questa fase di rimodulazione, dato che con i governi precedenti eravamo stati completamente bypassati. Nel merito: molti interventi inseriti nel Pnrr non avrebbero trovato risposta nei tempi previsti e l'aumento dei costi delle materie prime rendeva oggettivamente impossibile rispettare le scadenze e rendicontarli nella maniera corretta, con il concreto rischio di perdere quelle risorse del Pnrr ". Lo afferma il vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Bilancio e finanza Marco Alparone commentando la riunione alla quale ha partecipato, insieme alle altre Regioni, con Raffaele Fitto, Ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (segue) (Com)