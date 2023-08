Usa-Cipro: Blinken a ministro Esteri Combos, sosteniamo sforzi per riunificazione isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il ministro degli Esteri di Cipro, Costantinos Kombos, con il quale ha discusso dell’unità transatlantica in opposizione alla “ingiustificata” guerra della Russia contro l’Ucraina e dell’impegno di Nicosia per la pace e la sicurezza nel Mediterraneo orientale. Lo si legge in una nota del dipartimento di Stato. Blinken ha sottolineato l’impegno degli Stati Uniti per il progresso delle relazioni bilaterali e la disponibilità di Washington a sostenere gli sforzi di Cipro per la riunificazione dell’isola.(Was)