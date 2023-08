Pnrr: Fitto incontra Enti locali, “nessun intervento sarà definanziato”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il Pnrr, Raffaele Fitto, oggi in due diverse riunioni ha incontrato i presidenti delle Regioni e delle Province autonome, i rappresentanti di Anci e Upi e i sindaci delle Città metropolitane per un primo confronto sulla bozza di Revisione del Pnrr trasmessa proprio oggi formalmente alla Commissione europea. Gli incontri hanno riguardato le misure che presentano criticità attuative e rendicontative per le quali il governo ha proposto lo spostamento dal Pnrr. Con le Regioni in particolare sono stati affrontati i principali temi di interesse e più nello specifico le misure per il dissesto idrogeologico e la missione 6 Salute. Con i comuni, le Province e le Città metropolitane sono stati affrontati i temi relativi alle singole misure da riprogrammare. Il ministro ha confermato che nessun intervento sarà definanziato e che tutte le opere continueranno ad essere realizzate senza nessuna interruzione in quanto la proposta trasmessa oggi alla Commissione dovrà essere esaminata e solo dopo la sua approvazione si provvederà alla sostituzione della fonte di finanziamento. “L’incontro di oggi conferma la validità dell’impostazione del governo finalizzata ad ascoltare e confrontarsi con le Regioni, i comuni e tutti i soggetti attuatori assicurando un confronto costante per individuare le più opportune soluzioni in grado di assicurare la piena realizzazione del Pnrr”, ha concluso il ministro. (Rin)