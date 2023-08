Siria-Bahrein: ministro Finanze e ambasciatore discutono di cooperazione finanziaria e doganale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze della Siria, Kinan Yaghi, ha incontrato oggi l'ambasciatore del Bahrein a Damasco, Waheed Mubarak Sayyar, per discutere delle modalità per rafforzare i meccanismi di cooperazione nei settori finanziario, bancario e doganale. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa siriana filo-governativa "Sana", specificando che nel corso del colloquio sono stati affrontati anche i temi relativi agli accordi bilaterali. Il ministro siriano ha dichiarato che "l'accordo bilaterale che evita la doppia imposizione è ancora in vigore", precisando che nel 1994 ne è stato firmato un altro che prevede l'esenzione da dazi doganali e tasse per tutte le importazioni di origine nazionale tra i due Paesi. Inoltre, Yaghi ha sottolineato l'importanza di "sviluppare il progetto di convenzione sulla cooperazione in discussione tra le due parti, al fine di potenziare la collaborazione tecnica e l'assistenza reciproca nelle questioni doganali". Da parte sua, l'ambasciatore Sayyar ha ribadito che "il suo Paese sostiene la Siria in ogni circostanza", e che le parti concordano sul rafforzamento degli scambi commerciali tra i due Paesi. Inoltre, Siria e Bahrein si stanno coordinando per riprendere la riunione del Comitato misto di alto livello e per rafforzare la cooperazione in tutti i settori economici. (Lib)