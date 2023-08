Migranti: Germania, numero di richiedenti asilo aumentato del 78 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di richiedenti asilo in Germania tra gennaio e luglio è aumentato del 78,1 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. Sono i dati emessi dall'Ufficio federale tedesco per la migrazione e i rifugiati. Tra gennaio e luglio 2023, 188.967 persone hanno presentato domanda di asilo in Germania. “Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, si tratta di un aumento del 78,1 per cento", si legge nel rapporto. Al momento sono state esaminate 153 mila domande e nel 51,7 per cento dei casi è stata presa una decisione positiva. Il maggior numero di richieste è arrivato dalla Siria (52 mila), dall'Afghanistan (32 mila) e dalla Turchia (23 mila).(Geb)