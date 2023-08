Strage Bologna: Di Cola (Cgil), Regione Lazio attivi procedimenti disciplinari su De Angelis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo "le ignobili parole di Marcello De Angelis, portavoce della Regione Lazio, sulla strage di Bologna ci aspettavamo un immediato intervento del presidente Rocca. Abbiamo atteso fiduciosi ma invano. Neanche le scuse sono arrivate, solo parole autoassolutorie". Lo scrive su Facebook Natale Di Cola, segretario della Cgil di Roma e Lazio. "È inaccettabile che un ruolo istituzionale e di rilievo della Regione Lazio sia ricoperto da chi non perde occasione per ricordarci di non riconoscersi nei valori dell’antifascismo e per violare, con le sue dichiarazioni, il codice etico dei dipendenti, screditando la Regione Lazio - aggiunge Di Cola -. La politica ha perso un’occasione per assumersi le sue responsabilità, adesso l’amministrazione attivi subito i procedimenti disciplinari mettendo la parola fine a questa brutta pagina della Regione Lazio".(Com)